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Гороховский Евгений Владимирович

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Место рождения

г. Александровск-Сахалинский

Дата рождения

06.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1963

Отец: Гороховский Владимир Павлович

Мать: Усова Раиса Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуваткина Кира Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартынчук Юлия Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1984

Сын: Гороховский Антон Евгеньевич

Мать ребёнка: Чуваткина Кира Константиновна

Рождение ребёнка
25.10.2010

Сын: Гороховский Кирилл Евгеньевич

Мать ребёнка: Мартынчук Юлия Анатольевна

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