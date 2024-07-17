Гороховский Евгений Владимирович
Место рожденияг. Александровск-Сахалинский
Дата рождения06.06.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1984
Сын: Гороховский Антон Евгеньевич
Мать ребёнка: Чуваткина Кира Константиновна
Рождение ребёнка
25.10.2010
Сын: Гороховский Кирилл Евгеньевич
Мать ребёнка: Мартынчук Юлия Анатольевна