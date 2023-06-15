Павлюкова Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1981
Дочь: Чайка Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Павлюков Виктор
Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.11.?
Дочь: Бабичева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Сергей
Отец ребёнка: не указан