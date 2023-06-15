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Павлюкова Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1981

Дочь: Чайка Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Павлюков Виктор

Новобатайск, Кагальницкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.11.?

Дочь: Бабичева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Сергей

Отец ребёнка: не указан