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Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна
Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна
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Место рождения
Бердянск
Дата рождения
1873
Пол
Женский
Отец
Селезнев Семен Петрович
1840 г.р.
Мать
(Селезнев) Варвара Федоровна
До 1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец:
Селезнев Семен Петрович
Мать:
Варвара Федоровна
Бердянск
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