Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилова (Селезнев Селезнева) Мария Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

До 1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Селезнев Семен Петрович

Мать: Варвара Федоровна

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