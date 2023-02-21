Цепилова Анна Лукояновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1890
Дата смерти26.08.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1912
Дочь: Трубникова Александра Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Иосифович
День и месяц рождения: 3 ноября, день и месяц крещения: 4 ноября. Деревни Малого Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин и законная его жена Анна Лукина, оба православные. Восприемник: деревни Малого Ута... Показать все
Бракосочетание
Около 1912
Рождение ребёнка
09.06.1914
Отец ребёнка: Дружинин Петр Иосифович
восприемники: деревни Малого Ута крестьянин Иосиф Иосифов Дружинин и крестьянская жена Варвара Иосифова Озорнина
Рождение ребёнка
08.02.1916
Дочь: Дружинина Феодора Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Иосифович
восприемники: деревни Малого Ута жена Матрона Маркова Дружинина
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Трянина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Трянин Иван Яковлевич
Бракосочетание
Около 1919
Состояли в церковном браке, ездили в Введенскую церковь с. Большого Ута. Осталась при фамилии первого мужа
Рождение ребёнка
17.03.1928
Отец ребёнка: Трянин Иван Яковлевич
Месяц и день рождения: 14-27 марта, месяц и день крещения: 16-29 марта. Деревни Малого Ута, гражданин Иоанн Иаковлев Трянин, жена его Анна Ликина, оба православные, состоят в церковном браке. Восприе... Показать все
Смерть
26.08.1962
Уфимский, Ачитский, Свердловская область
Причина смерти - калькулезный холецистит Последнее место жительства: ст. Уфимка, Ачитский район, Свердловская область, ул. Советсткая, д.144 Заявитель: Трянин Алексей Иванович