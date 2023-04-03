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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Дионисий
Мать
(Нефёдова) Анна Степановна
Дети
Елена
Людмила
Добавил:
НО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Дионисий
Мать:
Анна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Людмила
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Елена
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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