Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Дионисий

Мать: Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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