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Торхов Иван (ст.) Миронов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Торхов Мирон Яковлев

Мать: Торхова Жена Кириллова

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Торхов Моисей (Мосей) Иванов

Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Ховронья Иванова

Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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