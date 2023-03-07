Торхов Иван (ст.) Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Торхов Мирон Яковлев
Мать: Торхова Жена Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Торхов Моисей (Мосей) Иванов
Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Ховронья Иванова
Мать ребёнка: Торхова Ховронья (Февронья) Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762