Мелентьева (Семилетова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1972
Отец: Семилетов Виктор Николаевич
Мать: Портная Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданство
Неизвестно
Российская федерация
Образование
Неизвестно
Школа, 8 классов, СОШ пгт. Вахрушев
Образование
Неизвестно
Техникум БТФК г. Благовещенск, Амурская область
Образование
Неизвестно
Неоконченное образование (незданы госы) СахГУ, юридический
Образование
Неизвестно
Отучилась один год, закончила первый курс, СахГУ, технологический