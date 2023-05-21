Мелентьева (Семилетова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелентьева (Семилетова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1972

Отец: Семилетов Виктор Николаевич

Мать: Портная Вера Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мелентьев Сергей Юрьевич

Гражданство
Неизвестно
Российская федерация
Образование
Неизвестно
Школа, 8 классов, СОШ пгт. Вахрушев
Образование
Неизвестно
Техникум БТФК г. Благовещенск, Амурская область
Образование
Неизвестно
Неоконченное образование (незданы госы) СахГУ, юридический
Образование
Неизвестно
Отучилась один год, закончила первый курс, СахГУ, технологический