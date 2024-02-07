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Ляпунов Алексей Леонтьевич

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Место рождения

Кривой Пояс Архангельской области

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ляпунов Леонтий Андреевич

Мать: Ляпунова Анна Григорьевна

Кривой Пояс Архангельской области
Рождение ребёнка
17.06.1947

Сын: Ляпунов Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна

Кожпоселок, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1963

Сын: Ляпунов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна

Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
08.12.?

Дочь: Княжева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпунова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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