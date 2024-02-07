Ляпунов Алексей Леонтьевич
Место рожденияКривой Пояс Архангельской области
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Кривой Пояс Архангельской области
Рождение ребёнка
17.06.1947
Сын: Ляпунов Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна
Кожпоселок, Россия
Рождение ребёнка
03.11.1963
Сын: Ляпунов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна
Усть-Кожа, Россия
Рождение ребёнка
08.12.?
Дочь: Княжева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ляпунова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно