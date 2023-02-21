Кадышников Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Кадышников Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кадошников Филипп Иванович
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Андреевна