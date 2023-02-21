Кадышников Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышников Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кадышников Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Кадошников Филипп Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Андреевна

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