Васильев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1907
Дата смерти02.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907
Отец: Васильев Степан
Рождение ребёнка
20.09.1929
Дочь: Панькова (васильева) Надежда
Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна
Рождение ребёнка
30.10.1930
Дочь: Муравина (васильева) Мария
Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1973