Васильев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Николай

Васильев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1907

Дата смерти

02.09.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1907

Отец: Васильев Степан

Мать: Васильева Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1929

Дочь: Панькова (васильева) Надежда

Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна

Рождение ребёнка
30.10.1930

Дочь: Муравина (васильева) Мария

Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Васильева (бывальцева) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева (бывальцева) Татьяна

Смерть
02.09.1973