Иванов Александр Иванович
Место рожденияд. Печеры, Усвятский с-с
Дата рождения1906
Дата смерти?.01.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова (Иванова) Александровна
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
15.08.1927
Сын: Иванов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Иванов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Иванов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна