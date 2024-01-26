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Иванов Александр Иванович

Место рождения

д. Печеры, Усвятский с-с

Дата рождения

1906

Дата смерти

?.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова (Иванова) Александровна

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
15.08.1927

Сын: Иванов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Иванов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Иванов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Иванова (Иванов) Мария Егоровна

Смерть
?.01.1941

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