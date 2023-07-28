Исангулов Гальмиталип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исангулов Гальмиталип

Место рождения

Рятамак, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рятамак, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1937

Дочь: Хамидуллина Римма

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исангулова Расиха

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно