Исангулов Гальмиталип
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1937
Дочь: Хамидуллина Римма
Мать ребёнка: Исангулова Расиха
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно