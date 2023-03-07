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Лукьянова Февронья Николаевна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лукьянов Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Лукьянов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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