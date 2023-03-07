Лукьянова Февронья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лукьянов Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Лукьянов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно