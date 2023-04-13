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Маликова Ульяна (Тарасова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1878

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1878

Отец: Тарас Сергеев

Мать: Марина Маркелова

Рождение ребёнка
23.02.1903

Дочь: Домна Ефремовна

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Маликов Кузьма Ефремович

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера Ефремовна

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович

Рождение ребёнка
03.06.1916

Сын: Маликов Игнат Ефремович

Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Ефрем Трофимович

Смерть
1957
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