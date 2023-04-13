Маликова Ульяна (Тарасова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1878
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1878
Отец: Тарас Сергеев
Мать: Марина Маркелова
Рождение ребёнка
23.02.1903
Дочь: Домна Ефремовна
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович
Рождение ребёнка
30.10.1908
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера Ефремовна
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович
Рождение ребёнка
03.06.1916
Отец ребёнка: Маликов Ефрем Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957