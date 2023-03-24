Поспелов Александр Лукьяович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1906
Дата смерти01.08.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906
Рождение ребёнка
10.09.1938
Сын: Поспелов Борис Александрович
Мать ребёнка: Поспелова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: Поспелова Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поспелов Арнольд Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1941