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Поспелов Александр Лукьяович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1906

Дата смерти

01.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1906

Отец: Поспелов Лука Павлович

Мать: Поспелова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
10.09.1938

Сын: Поспелов Борис Александрович

Мать ребёнка: Поспелова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: Поспелова Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поспелов Арнольд Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поспелова Александра Дмитриевна

Смерть
01.08.1941
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