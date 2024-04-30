Тибейкина (Сладкова) Валентина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тибейкин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Тибейкин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева (Тибейкина) Вера Владимировна
Отец ребёнка: Тибейкин Владимир Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1972
Дочь: Дедова (Тибейкина) Ия Владимировна
Отец ребёнка: Тибейкин Владимир Ильич