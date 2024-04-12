Иоанн Федорович
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Федор Наумович
Бракосочетание
Около 1760
Жена: Акилина Даниловна
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кирьян Иоаннович
Мать ребёнка: Акилина Даниловна
Рождение ребёнка
1773
Сын: Силантий Иоаннович
Мать ребёнка: Акилина Даниловна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Авдотья Иоанновна
Мать ребёнка: Акилина Даниловна
Смерть
Неизвестно