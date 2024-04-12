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Иоанн Федорович

Место рождения

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1701 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Федор Наумович

Мать: не указана

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1760

Жена: Акилина Даниловна

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кирьян Иоаннович

Мать ребёнка: Акилина Даниловна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Силантий Иоаннович

Мать ребёнка: Акилина Даниловна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Авдотья Иоанновна

Мать ребёнка: Акилина Даниловна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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