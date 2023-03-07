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Матвеев Сергей Анатольевич

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Место рождения

Красный Маяк, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.09.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1965

Отец: Матвеев Анатолий Васильевич

Мать: Матвеева Александра Ивановна

Красный Маяк, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1987

Дочь: Кифова Жанна Сергеевна

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Валерьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1989

Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Валерьевна

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Татьяна Валерьевна

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