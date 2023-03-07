Матвеев Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1965
Рождение ребёнка
19.04.1987
Дочь: Кифова Жанна Сергеевна
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Валерьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1989
Сын: Матвеев Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: Матвеева Татьяна Валерьевна
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно