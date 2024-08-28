Дементий Матвеев
Место рожденияКочережниково
Дата рождения1744
Дата смерти1795
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Матвей Ермолаев
Мать: Устиния
Рождение ребёнка
1764
Сын: Иван Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Данила Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна Дементьева
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Емельян Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Степан Дементьев
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Дементьева
Мать ребёнка: Настасья Федотова
Смерть
1795