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Дементий Матвеев

Место рождения

Кочережниково

Дата рождения

1744

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Матвей Ермолаев

Мать: Устиния

Рождение ребёнка
1764

Сын: Иван Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Данила Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна Дементьева

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Емельян Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Степан Дементьев

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Марфа Дементьева

Мать ребёнка: Настасья Федотова

Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1795
Кочережниково, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

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