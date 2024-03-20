Pychlau (Kröger) Johanna Caroline
Место рожденияRiga
Дата рождения04.03.1826
Дата смерти24.06.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1826
Отец: Kröger Eberhard Paul
Riga
Бракосочетание
04.01.1845
Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Johanna Carolina* Pychlau (Kröger)
Рождение ребёнка
12.10.1845
Дочь: Caroline Catharina
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
10.03.1847
Дочь: Von Sengbusch Anna Elisabeth
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
03.07.1848
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
13.12.1849
Дочь: Caroline Marie
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
22.09.1851
Дочь: Von Sengbusch Johanna Ginevra
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
27.03.1853
Дочь: Schmidt Caroline (Lina)
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Рига, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.09.1854
Дочь: Nicoline Catharine
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
11.05.1856
Сын: Pychlau Theodor Alexander Reinhold
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga
Рождение ребёнка
24.07.1860
Дочь: Alma Amalie
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga, Letland
Рождение ребёнка
04.07.1863
Дочь: Hornemann Alice Katharina
Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig
Riga, Letland
Смерть
24.06.1884
Riga