Pychlau (Kröger) Johanna Caroline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pychlau (Kröger) Johanna Caroline

Место рождения

Riga

Дата рождения

04.03.1826

Дата смерти

24.06.1884

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1826

Отец: Kröger Eberhard Paul

Мать: Kröger Catharina Elisabeth

Riga
Бракосочетание
04.01.1845

Муж: Pychlau Reinhold Ludwig

Rīga, Rīgas pilsēta, Rīgas pilsēta, Latvia
Супруг(-а): Johanna Carolina* Pychlau (Kröger)
Рождение ребёнка
12.10.1845

Дочь: Caroline Catharina

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
10.03.1847

Дочь: Von Sengbusch Anna Elisabeth

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
03.07.1848

Сын: Pychlau Theodor Eberhard

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
13.12.1849

Дочь: Caroline Marie

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
22.09.1851

Дочь: Von Sengbusch Johanna Ginevra

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
27.03.1853

Дочь: Schmidt Caroline (Lina)

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Рига, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
24.09.1854

Дочь: Nicoline Catharine

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
11.05.1856

Сын: Pychlau Theodor Alexander Reinhold

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga
Рождение ребёнка
24.07.1860

Дочь: Alma Amalie

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga, Letland
Рождение ребёнка
04.07.1863

Дочь: Hornemann Alice Katharina

Отец ребёнка: Pychlau Reinhold Ludwig

Riga, Letland
Смерть
24.06.1884
Riga
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