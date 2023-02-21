Деева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анфиса Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Деев Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович
Смерть
Неизвестно