Деева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Деев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анфиса Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Деев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Деев Фёдор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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