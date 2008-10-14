Axelrod (Kazanoff) Selma Josia
Место рожденияDetriot, Wayne, Michigan, United States
Дата рождения15.09.1917
Дата смерти14.10.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Axelrod Reuben S
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1942
Рождение ребёнка
23.02.1946
Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.01.1951
Место жительства
18.07.1980
Место жительства
01.05.1998
Место жительства
01.06.2007
Смерть
14.10.2008