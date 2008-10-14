Axelrod (Kazanoff) Selma Josia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAxelrod (Kazanoff) Selma Josia

Axelrod (Kazanoff) Selma Josia

Место рождения

Detriot, Wayne, Michigan, United States

Дата рождения

15.09.1917

Дата смерти

14.10.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Axelrod Reuben S

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Axelrod Reuben S

Рождение ребёнка
23.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Axelrod Reuben S

Место жительства
01.04.1950
Рождение ребёнка
23.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Axelrod Reuben S

Место жительства
18.07.1980
Место жительства
01.05.1998
Место жительства
01.06.2007
Смерть
14.10.2008

Мы используем куки для улучшения работы сайта.