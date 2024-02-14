Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1900
Дата смерти25.05.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халикова) Гульнур Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халиков Зинур Абдрахманович
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Халикова) Матхия Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Халиков Газиз (Г) Абдрахманович
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
?.02.1928
Дочь: Рахимова (Халикова) Гульчира Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Рождение ребёнка
27.08.1938
Дочь: Залилова (Халикова) Зульфира Абдрахмановна
Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович
Смерть
25.05.1984