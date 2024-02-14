Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халикова (Аглиуллина) Уми (У) Гульсум Бакыевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1900

Дата смерти

25.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халикова) Гульнур Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халиков Зинур Абдрахманович

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Халикова) Матхия Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Халиков Газиз (Г) Абдрахманович

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Рождение ребёнка
?.02.1928

Дочь: Рахимова (Халикова) Гульчира Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Рождение ребёнка
27.08.1938

Дочь: Залилова (Халикова) Зульфира Абдрахмановна

Отец ребёнка: Халиков Абдрахман Янгирович

Смерть
25.05.1984

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