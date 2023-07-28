Vara (Vara (Varra)) Kreet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVara (Vara (Varra)) Kreet

Vara (Vara (Varra)) Kreet

Место рождения

Орьяку, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

05.08.1812

Дата смерти

09.08.1854

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Орьяку, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Aet

Отец ребёнка: Vara Mihkel

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: Kersti

Отец ребёнка: Vara Mihkel

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
06.07.1846

Дочь: Hanslep Liisu

Отец ребёнка: Vara Mihkel

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
14.07.1850

Сын: Vara (varra) Andrus

Отец ребёнка: Vara Mihkel

Халди, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
09.08.1854