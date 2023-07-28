Vara (Vara (Varra)) Kreet
Место рождения
Дата рождения05.08.1812
Дата смерти09.08.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Aet
Отец ребёнка: Vara Mihkel
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: Kersti
Отец ребёнка: Vara Mihkel
Рождение ребёнка
06.07.1846
Дочь: Hanslep Liisu
Отец ребёнка: Vara Mihkel
Рождение ребёнка
14.07.1850
Сын: Vara (varra) Andrus
Отец ребёнка: Vara Mihkel
Смерть
09.08.1854