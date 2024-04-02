Рекшинская (Рожкова) Надежда Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Рожкова) Надежда Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

?.04.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1898

Муж: Рекшинский Григорий

с. Кунавино, Владимирский Собор
Работа или профессия
С 1940
Оперный театр
кассир, помощник администратора
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1956
г. Горький
Похороны
Неизвестно
Бугровское кладбище
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