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Бутрим Василиса Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Бутрим Мотря Марковна

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бутрим Ефросиния Марковна

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Бутрим Максим Маркович

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Бутрим Евгения Марковна

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бутрим Роман Маркович

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Бутрим Ульяна Марковна

Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович

Смерть
1927
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