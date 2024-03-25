Бутрим Василиса Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Бутрим Мотря Марковна
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бутрим Ефросиния Марковна
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Бутрим Евгения Марковна
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Бутрим Ульяна Марковна
Отец ребёнка: Бутрим Марко Иосыпович
Смерть
1927