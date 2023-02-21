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Тушина - Соловьева Юлия Сергеевна
Тушина - Соловьева Юлия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1975
Пол
Женский
Отец
Соловьев Сергей Сергеевич
1950 г.р.
Мать
Соловьева - Борина Ольга Алнександровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1975
Отец:
Соловьев Сергей Сергеевич
Мать:
Соловьева - Борина Ольга Алнександровна
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