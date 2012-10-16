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Шараметова Дарья Александровна
Шараметова Дарья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.2012
Пол
Женский
Отец
Шараметов Александр Анатольевич
1982 г.р.
Мать
Шараметова Татьяна Евгеньевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2012
Отец:
Шараметов Александр Анатольевич
Мать:
Шараметова Татьяна Евгеньевна
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