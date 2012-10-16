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Шараметова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.2012

Отец: Шараметов Александр Анатольевич

Мать: Шараметова Татьяна Евгеньевна