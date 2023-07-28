Романова (Бабицына) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Бабицына) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

12.11.1901

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1901

Отец: Бабицын Сергей Иванович

Мать: Бабицына Ольга Михайловна

Уршельский, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Романов Рем Александрович

Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: Х Изольда х

Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич

Судогда, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973