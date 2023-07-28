Романова (Бабицына) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения12.11.1901
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1901
Отец: Бабицын Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Романов Рем Александрович
Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: Х Изольда х
Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1973