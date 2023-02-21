Пакулева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакулева Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2005

Сын: Пакулев Данил Евгеньевич

Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
07.07.2013

Сын: Пакулев Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович

Рождение ребёнка
18.04.2017

Дочь: Пакулева Лиса Евгеньевна

Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пакулев Евгений Викторович

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