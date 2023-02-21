Пакулева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.2005
Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
07.07.2013
Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович
Рождение ребёнка
18.04.2017
Дочь: Пакулева Лиса Евгеньевна
Отец ребёнка: Пакулев Евгений Викторович
Бракосочетание
Неизвестно