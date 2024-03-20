Lindenberg (Müller) Wilhelmine
Место рожденияLissabon
Дата рождения30.06.1781
Дата смерти06.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Payant Wilhelmine Amalie
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Сын: Lindenberg Friedrich Wilhem
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Emilie Henriette
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Moller Henriette Sophie
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Caroline Auguste
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Сын: Lindenberg Alfred Heinrich
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Amalia Charlotte
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Klingelhöfer Julia Justina
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Сын: Lindenberg Adolf Friedrich
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Martin Auguste Leonore
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Дочь: Adelaide Charlotte
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich
Сын: Lindenberg Arthur Alexander
Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich