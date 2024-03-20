Lindenberg (Müller) Wilhelmine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindenberg (Müller) Wilhelmine

Место рождения

Lissabon

Дата рождения

30.06.1781

Дата смерти

06.03.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Lissabon
Бракосочетание
31.05.1800

Муж: Lindenberg Adolph Friedrich

Lissabon, Portugal
Рождение ребёнка
1801

Сын: Lindenberg Johann Adolf

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Payant Wilhelmine Amalie

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
02.05.1805

Сын: Lindenberg Friedrich Wilhem

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
24.07.1806

Дочь: Emilie Henriette

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
12.08.1807

Дочь: Moller Henriette Sophie

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
18.08.1808

Сын: Lindenberg Adolf Wilhelm

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
29.08.1809

Сын: Lindenberg Christian Daniel (Generalkonsul In Lissabon)

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
27.12.1810

Дочь: Caroline Auguste

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
09.02.1812

Сын: Lindenberg Alfred Heinrich

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Lisboa, Lisboa, Portugal
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Amalia Charlotte

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Klingelhöfer Julia Justina

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lindenberg Adolf Friedrich

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Martin Auguste Leonore

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Adelaide Charlotte

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Lindenberg Arthur Alexander

Отец ребёнка: Lindenberg Adolph Friedrich

Смерть
06.03.1856
Lissabon
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