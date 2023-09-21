Васильева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Васильев Иван
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Иван
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно