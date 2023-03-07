Гмызин Иван (Ивашко) Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1612
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612
Отец: Гмызин Семен (Сенка) (Исаков)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1632
Сын: Гмызин Макар (Макарко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646