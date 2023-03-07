Гмызин Иван (Ивашко) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гмызин Иван (Ивашко) Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1612

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1590 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1612

Отец: Гмызин Семен (Сенка) (Исаков)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1632

Сын: Гмызин Макар (Макарко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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