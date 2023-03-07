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Булатов Климонт Савинов

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Булатов Савва Поликарпов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Булатов Максим (Миней) Климентов

Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Булатов Киприян Климентов

Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Параскева Климентова

Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Анна Калинина

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1812
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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