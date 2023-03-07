Булатов Климонт Савинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Булатов Савва Поликарпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Булатов Максим (Миней) Климентов
Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Булатов Киприян Климентов
Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Параскева Климентова
Мать ребёнка: Булатова Анна Калинина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Анна Калинина
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812