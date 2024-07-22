Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Никитич
Смерть
Неизвестно