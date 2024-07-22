Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Никитич

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Никитич

Дьяконово, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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