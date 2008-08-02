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Кудашева Айна Ильназовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2008

Отец: Кудашев Ильназ Гайзилхакович

Мать: Кудашева Надежда Ильинична

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