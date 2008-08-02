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Кудашева Айна Ильназовна
Кудашева Айна Ильназовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.2008
Пол
Женский
Отец
Кудашев Ильназ Гайзилхакович
1984 г.р.
Мать
Кудашева Надежда Ильинична
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2008
Отец:
Кудашев Ильназ Гайзилхакович
Мать:
Кудашева Надежда Ильинична
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