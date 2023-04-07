Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Домна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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