Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Сын: Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Домна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1765
Сын: Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Григорий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Прокофьевич
Смерть
Неизвестно