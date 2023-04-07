Сысеува Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысеува Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

18.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Немаев Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1935

Сын: Сысуев Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1940

Дочь: Лысенкова Тамара Матвеевна

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1943

Сын: Сысуев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1951

Дочь: Шабарина Зинаида Матвеевна

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
08.11.1952

Сын: Сысуев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
11.02.1955

Дочь: Крупнова Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович

Смерть
18.08.1989
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