Сысеува Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти18.08.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Немаев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1935
Сын: Сысуев Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1940
Дочь: Лысенкова Тамара Матвеевна
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1943
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
18.08.1951
Дочь: Шабарина Зинаида Матвеевна
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
08.11.1952
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1955
Дочь: Крупнова Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Сысуев Матвей Иванович
Смерть
18.08.1989