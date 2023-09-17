Колычев Григорий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1904
Дата смерти18.03.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904
Отец: Колычев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1933
Сын: Колычев Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Колычева Мария
Рождение ребёнка
23.06.1946
Сын: Колычев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Колычева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Колычева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колычева Мария
Смерть
18.03.1987