Колычев Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колычев Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1904

Дата смерти

18.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1904

Отец: Колычев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1933

Сын: Колычев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Колычева Мария

Рождение ребёнка
23.06.1946

Сын: Колычев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Колычева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Колычева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колычева Мария

Смерть
18.03.1987
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