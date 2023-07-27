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Кострыгин Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кострыгин Иван

Мать: Кострыгина Мария

Россия
Рождение ребёнка
16.10.1901 ст.

Сын: Кострыгин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Антюшиха, Мещеринская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Кострыгин Серафим Иванович

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Антюшиха, Мещеринская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Антюшиха, Мещеринская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Сын: Кострыгин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.

Сын: Кострыгин Яков Иванович

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Антюшиха, Мещеринская волость, Коломенский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.

Сын: Кострыгин Семен Иванович

Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна

Антюшиха, Мещеринская волость, Коломенский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострыгина Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно