Кострыгин Иван
Место рожденияРоссия
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кострыгин Иван
Мать: Кострыгина Мария
Россия
Рождение ребёнка
16.10.1901 ст.
Сын: Кострыгин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Сын: Кострыгин Серафим Иванович
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Сын: Кострыгин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1914 ст.
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1917 ст.
Мать ребёнка: Кострыгина Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно