Степанов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1980

Дочь: Шахова Ирина

Мать ребёнка: Степанова Наталья

Рождение ребёнка
29.04.1986

Сын: Степанов Александр

Мать ребёнка: Степанова Наталья

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Наталья

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