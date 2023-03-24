Степанов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1980
Дочь: Шахова Ирина
Мать ребёнка: Степанова Наталья
Рождение ребёнка
29.04.1986
Сын: Степанов Александр
Мать ребёнка: Степанова Наталья
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанова Наталья