Новиков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Корытцево, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова (Шорикова) Антонина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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