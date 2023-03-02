Цатурян Арсен Арачикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦатурян Арсен Арачикович

Цатурян Арсен Арачикович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.2011

Дочь: Цатурян Ксения Арсеновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
03.09.2014

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close