Цатурян Арсен Арачикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.2011
Дочь: Цатурян Ксения Арсеновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
03.09.2014
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности