Филипп Лазаревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Лазаревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.04.1909 ст.
Ярцево, Воротышенская волость, Духовщинский уезд
В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда Смоленской губернии за 1909 год зарегистрировано рождение Пелагея. Дата рож... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотеново, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
В документах архивного фонда Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви села Ярцево Духовщинского уезда Смоленской губернии за 1909 год зарегистрировано рождение Пелагея. Дата рож... Показать все
Смерть
Неизвестно