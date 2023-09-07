Бугаенко Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугаенко Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1956
Дочь: Бугаенко Ирина Петровна
Мать ребёнка: Фирсова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1962
Сын: Бугаенко Виталий Петрович
Мать ребёнка: Фирсова Мария Ивановна
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно