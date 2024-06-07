Княгин Иван Степанович 1675 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Княгин Степан Яковлевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Пыжинское, Россия
Рождение ребёнка
1705

Дочь: (Княгина) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1708

Дочь: (Княгина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Княгин Сава Иванович

Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Княгин Яков Иванович

Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна

Смерть
Неизвестно

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