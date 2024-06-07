Княгин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Княгин Степан Яковлевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Пыжинское, Россия
Рождение ребёнка
1705
Дочь: (Княгина) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1708
Дочь: (Княгина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Княгин Сава Иванович
Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Княгин Яков Иванович
Мать ребёнка: Княгина Мелания Федоровна
Смерть
Неизвестно