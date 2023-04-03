Кадыров Ильдар Мансурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1958
Отец: Кадыров Мансур
Мать: Кадырова Зайтуна
Рождение ребёнка
15.02.1995
Сын: Герман Ильдарович
Мать ребёнка: Гарифллуина Наталья
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)