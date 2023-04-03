Кадыров Ильдар Мансурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадыров Ильдар Мансурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1958

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1995 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1958

Отец: Кадыров Мансур

Мать: Кадырова Зайтуна

Рождение ребёнка
15.02.1995

Сын: Герман Ильдарович

Мать ребёнка: Гарифллуина Наталья

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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