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Ермолаева (Фирсова) Татьяна Владимировна
Ермолаева (Фирсова) Татьяна Владимировна
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Место рождения
Козьмодемьянск
, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Дата рождения
13.04.1979
Пол
Женский
Отец
Фирсов Владимир Григорьевич
1956 г.р.
Мать
Фирсова (Петрякова) Галина Алексеевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979
Отец:
Фирсов Владимир Григорьевич
Мать:
Фирсова Галина Алексеевна
Козьмодемьянск
, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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