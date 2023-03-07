Ермолаева (Фирсова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева (Фирсова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

13.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1979

Отец: Фирсов Владимир Григорьевич

Мать: Фирсова Галина Алексеевна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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