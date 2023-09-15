Чежин Кирилл Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти19.05.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1918
Мать ребёнка: Чежина Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чежина Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Чежина Татьяна Васильевна
Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Косая, Аргуновская волость, Никольский уезд
Смерть
19.05.1955
Кокино, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд