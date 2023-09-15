Чежин Кирилл Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чежин Кирилл Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

19.05.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1918

Сын: Чежин Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Чежина Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чежина Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Чежина Татьяна Васильевна

Нюксеница, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Косая, Аргуновская волость, Никольский уезд
Смерть
19.05.1955
Кокино, Богоявленская волость, Велико-Устюгский уезд
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