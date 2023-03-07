Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти07.01.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1854
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1855
Отец ребёнка: Черкасов Косьма Кодратов
Рождение ребёнка
04.01.1859
Дочь: Татьяна Косьмина
Отец ребёнка: Черкасов Косьма Кодратов
Смерть
07.01.1859