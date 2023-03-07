Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

07.01.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1854

Муж: Черкасов Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.01.1855

Сын: Черкасов Василий Косьмин

Отец ребёнка: Черкасов Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.01.1859

Дочь: Татьяна Косьмина

Отец ребёнка: Черкасов Косьма Кодратов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
07.01.1859
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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